مناشدة لأولياء الأمور.. الحكومة تنفي وجود أزمة في توفير لقاح كورونا للطلاب

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس.

وقال المركز، في بيان، اليوم السبت، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير لقاح كورونا لطلاب المدارس.

وشددت وزارة الصحة على توافر كافة أنواع لقاحات فيروس كورونا لمختلف الفئات العمرية بكافة المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم بمختلف المحافظات، حيث يوجد فائض من جميع أنواع اللقاحات وصل إلى أكثر من 75 مليون جرعة.

وأشارت إلى وجود رقابة دورية على كافة مراكز تلقي اللقاحات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها، مُوضحةً أنه تم استخدام 2 مليون و300 ألف جرعة لتطعيم طلاب المدارس.

وناشدت وزارة الصحة كافة أولياء الأمور وأسر الطلاب بضرورة التوجه إلى أقرب مركز من مراكز اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية لتلقي اللقاح.

وفي سياق متصل، يتم توفير جميع لقاحات فيروس كورونا لجميع الفئات وفقاً للموافقات الصادرة لكل لقاح، بما فيها لقاحات: (سينوفاك - أسترازينيكا - فايزر – موديرنا - جونسون اند جونسون - سبوتنيك)، وذلك بـ 1393 مركزاً للقاحات على مستوى الجمهورية، ويشمل التطعيم الفئات الآتية: (الأطفال في المدارس من عمر 12 إلى 18 عاماً - طلاب الجامعات والعاملين بهيئة التدريس - الأشخاص فوق سن 18 عاماً –كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة - العاملون في القطاع الطبي).