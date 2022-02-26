صور.. وزير الزراعة يتفقد أجنحة معرض الزهور بحديقة الأورمان



كتب- أحمد مسعد:

تصوير- هاني رجب:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل قليل، أجنحة معرض زهور الربيع في دورته الـ 89 بحديقة الأورمان النباتية في الجيزة.

وافتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم السبت، معرض زهور الربيع في دورته الـ 89 بحديقة الأورمان النباتية في الجيزة.

شارك في الافتتاح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من الوزراء، وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة وأصحاب الشركات العارضة.

وانطلق معرض زهور الربيع في دورته التاسعة والثمانين اليوم السبت ويستمر حتى نهاية شهر مارس بحديقة الأورمان النباتية.