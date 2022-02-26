حفظ الله مصر وأيدكم بنصر من عنده.. جبالي يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى المباركة التي عرج فيها نبي المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم، إلى السماوات العُلى، حتى سدرة المنتهى.

وجاء في نص برقية التهنئة:

"يطيب لي أن أهديكم رئيس الجمهورية باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب، أسمى وأخلص التهاني بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، التي يحتفي بها المسلمون في شتى أنحاء المعمورة".

وأضاف جبالي: "تلك الذكرى المباركة التي عرج فيها نبي المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات العُلى، حتى سدرة المنتهى، فرأى من آيات ربه الكبرى، تأكيداً لمسيرته العطرة في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى".

وأكد رئيس مجلس النواب: "تلك الذكرى العطرة تعمق في نفوسنا الشعور بجلال ديننا السمح ونتوسم فيها معالم القدوة والمثُل، ونسأل الله العلى القدير أن يستقي شبابنا وأجيالنا المقبلة من هذه الذكرى أفضل المثُل".

واختتم جبالي برقية التهنئة، قائلاً: "حقيق بنا، ونحن نستقبل نسمات هذه الذكرى الدينية الجليلة أن نقر ونؤكد أن مصر المستقرة بفضل قيادتكم الحكيمة، هي فخرنا وشموخنا، وأن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف على قلب رجل واحد، وبصفاء النفس وبتماسك الوحدة الوطنية التي تتوهج بالسماحة والبعد عن التعصب والشطط وتجديد الخطاب الديني.. حفظ الله مصر، ووقى شعبها، وأيدكم بنصر من عنده".