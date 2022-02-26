وزير الطيران: تعزيز التعاون مع "الإياتا" في مختلف مجالات النقل الجوي

كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة ومنظمة "الإياتا"، وذلك خلال استقباله كامل العوضي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتناول اللقاء استعراض التطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني في مصر والمنطقة في ضوء تأثيرات أزمة كورونا وانعكاساتها السلبية على حركة الطيران العالمية، كما بحثا عددا من الموضوعات الدولية المتعلقة بقطاع النقل الجوي وبخاصة مجالات أمن وسلامة الطيران والمطارات.

وثمن وزير الطيران المدني جهود الاتحاد الدولي للنقل الجوي والذي يضم نحو 290 شركة طيران حول العالم تمثل 83% من حركة النقل الجوي العالمي في دعم قطاع الطيران وتطويره بشكل دائم ومستمر وبخاصة بعد التأثير الكبير على حركة النقل الجوي العالمي خلال الجائحة.

وأكد وزير الطيران على أن هذه الزيارة تعكس التعاون الوثيق بين الوزارة والاتحاد الدولي للنقل الجوي، وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات والجانب الفني بين شركات الطيران العالمية، والاستفادة من خبرات "الإياتا" في خدمة المسافرين حول العالم.

ومن جانبه أشاد كامل العوضي، نائب رئيس الإياتا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما شهده قطاع الطيران المدني المصري من إنجازات وتطور كبير ومواصلة مشروعات التحديث برغم تحديات جائحة كورونا مما يؤكد أن منظومة الطيران في مصر تسير بخطى ثابتة وقوية في الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور وتحقيق انطلاقة عالمية.

وأكد العوضي، خلال اللقاء، على أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعم بصورة شاملة خطة تطوير وتحديث قطاع الطيران المصري في مختلف الأنشطة.

حضر اللقاء جهاد الفقير، المدير الإقليمي لإدارة السلامة، ومحمد لطفي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا بـ "الإياتا".