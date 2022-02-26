تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا.. برلماني يطالب بالتوسع في زراعة القمح

كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن أزمة العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا سيكون لها تداعيات اقتصادية على مصر وباقي دول العالم، مشددًا على أهمية الاستفادة من هذه الأزمة في تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعتماد على إنتاجنا ومنتجاتنا الوطنية.

وطالب قرقر، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت، بضرورة التوسع في زراعة مساحات كبيرة من القمح، باعتباره سلعة استراتيجية في المقام الأول، لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من الاحتياجات السنوية، دون أن تقع البلاد تحت تأثيرات دولية في تلبية احتياجاتها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية قيام الحكومة بدراسة حجم التداعيات الاقتصادية التي ستتعرض لها مصر بسبب تلك الأحداث، ليتم بحث سبل التعامل معها بالتنسيق مع البرلمان.

وطالب قرقر الحكومةَ بتشديد الرقابة على الأسواق، لمنع أي محاولات لرفع الأسعار على المواطنين، بعد ارتفاع أسعار بعض السلع عالميًّا مثل البترول وزيادة تكاليف النقل وغيرها، بسبب الأحداث الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة التضخم العالمية.

ودعا عضو مجلس النواب وزيرَ التموين والتجارة الداخلية، وجهازَ حماية المستهلك، إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في نسبة استهلاك السلع.

وقال قرقر: الاعتماد على المنتجات المحلية والتوسع فيها، يقلل من فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالي تقليل نسبة العجز في الموازنة العامة الجديدة.