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ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة وتحذر من تخفيف الملابس

11:09 ص السبت 26 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد بداية من اليوم السبت وخلال الـ 72 ساعة القادمة حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم السبت، أنه يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية حتى القاهرة دافئ على المناطق الجنوبية.

وتابعت: شهدنا نشاطا للرياح خلال الـ 72 ساعة الماضية بجانب سقوط أمطار على السواحل الشمالية، لكن حاليا يوجد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على سيادة سطوع أشعة الشمس وتلاشي فرص الأمطار تماما.

وواصلت الدكتورة منار غانم: بداية من اليوم يوجد ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي درجتين عن الأمس، حيث تسجل القاهرة 19 درجة وترتفع إلى 21 درجة، خلال الأيام المقبلة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس مستمرة في برودتها الشديدة خلال ساعات الليل على كافة المناطق.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة بداية من اليوم وتستمر على مدار الـ 3 أيام القادمة.

ونصحت عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية وتجنب الانخداع في الطقس الدافئ خلال ساعات النهار.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار درجات الحرارة

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