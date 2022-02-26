القوى العاملة: تعيين 2688 شابا بينهم 29 "قادرون باختلاف" بالمنوفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، 2688 شابًّا؛ بينهم 29 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وجاء ذلك، بحسب بيان الوزارة، اليوم السبت، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلاً عن تسجيل 5770 شابًّا من الباحثين عن العمل.

وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 3000 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلًا عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت في 9 منح مولود جديد بإجمالي 18 ألف جنيه، و3 منح زواج لـ3 عمال بإجمالي 9 آلاف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه منحة وفاة العامل، فضلًا عن صرف 35 ألف جنيه استكمال لمنحة المولد النبوي الشريف لـ70 عاملاً من المسجلين.

وأوضح علي حامد الزقم، مدير المديرية، في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي، وأن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 962 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 104 محاضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 179 منشأة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فتم التفتيش على 395 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا، وأسفر التفتيش عن تحرير 246 محضراً للمنشآت المخالفة، ومنح 48 ترخيصًا لمنشأة .