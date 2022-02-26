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وزير الزراعة يفتتح معرض الزهور بحديقة الأرومان

10:52 ص السبت 26 فبراير 2022
وزير الزراعة يفتتح معرض الزهور بحديقة الأرومان

السيد القصير، وزير الزراعة

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كتب- أحمد مسعد:

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منذ قليل، معرض زهور الربيع في دورته الـ 89 بحديقة الأورمان النباتية في الجيزة.

شارك في الافتتاح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من الوزراء، وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة وأصحاب الشركات العارضة.

وانطلق معرض زهور الربيع في دورته التاسعة والثمانين اليوم السبت ويستمر حتى نهاية شهر مارس بحديقة الأورمان النباتية.

السيد القصير حديقة الأرومان معرض الزهور الجيزة

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