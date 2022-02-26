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ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بعد استقرارها لعدة أيام

10:48 ص السبت 26 فبراير 2022
ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بعد استقرارها لعدة أيام

ارتفاع أسعار البيض

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كتب- محمد سامي:

حققت أسعار البيض ارتفاعا، اليوم السبت، وذلك بحسب بورصة بيع البيض على مستوى الجمهورية، عقب استقرار استمر لمدة أيام.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض في جميع البورصات الرئيسية ما بين 51 و51.5 جنيه، ليباع في الأسواق بـ 53 جنيها.

كما سجل سعر طبق البيض الأحمر 53 جنيها في البورصات ليباع بـ 55 جنيها، وتراوحت أسعار البيض البلدي من 57 إلى 59 جنيها.

يذكر أن أسعار البيض قد شهدت حالة من التذبذب خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.

أسعار البيض بورصة البيض سعر طبق البيض

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