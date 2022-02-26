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المخزون يكفي 8 أشهر.. بدء استلام القمح من الفلاحين منتصف أبريل

10:32 ص السبت 26 فبراير 2022
المخزون يكفي 8 أشهر.. بدء استلام القمح من الفلاحين منتصف أبريل

توريد القمح

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كتب- محمد سامي:

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم استلام القمح المحلي من المزارعين اعتبارا من منتصف شهر أبريل القادم مما يعزز المخزون الاستراتيجي للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حتى نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك وفق القرار الوزاري الصادر بتحديد أسعار القمح بـ 820 جنيها للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و810 جنيهات للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و800 جنيه للإردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط على أن تكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 8 أشهر، وذلك مع بداية موسم توريد القمح المحلي والذي يبدأ في منتصف شهر أبريل القادم.

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