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القوى العاملة: إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج ورفع الإيقاف عن أخرى

10:20 ص السبت 26 فبراير 2022
القوى العاملة: إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج ورفع الإيقاف عن أخرى

وزير القوى العاملة محمد سعفان

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كتب- يوسف عفيفي:

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في بيان، اليوم السبت، أن الشركة التي تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هي: "الشروق العربية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 628 شركات، وإيقاف نشاط شركة "الموارد العربية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1140 شركات.

وأشار الوزير إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة لأحد شروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

محمد سعفان القوى العاملة وقف نشاط إلحاق العمالة بالخارج

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