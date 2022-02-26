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إعادة على منصب الرئيس.. نتيجة انتخابات المهندسين بالقاهرة والجيزة

10:16 ص السبت 26 فبراير 2022
إعادة على منصب الرئيس.. نتيجة انتخابات المهندسين بالقاهرة والجيزة

انتخابات المهندسين

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في القاهرة إجراء جولة إعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية بين المهندس هشام أبوسنة، رئيس النقابة الفرعية في القاهرة الحالي، والمرشح لدورة جديدة، والمهندس حسام عفيفي.

كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في الجيزة، إجراء جولة إعادة بين المهندس محمد الفحام، والمهندس إبراهيم سراج الدين، لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من أصوات الناخبين الحضور.

وأجريت أمس الجمعة المرحلة الأولى لانتخابات نقابة المهندسين 2022 والتي يحق فيها لأكثر من 750 ألف ناخب الاختيار بين نحو 1750 مرشحا على كافة المراكز النقابية على مستوى الجمهورية، حيث شهدت إقبالا ضعيفا في القاهرة.

وشملت المرحلة الأولى اختيار رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، طبقا لجدول المراكز النقابية الحالية لمجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

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