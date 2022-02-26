حدث ليلاً| مدير مباحث الجيزة يعتمد حركة تنقلات.. وروسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

30 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 1654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 409748 حتى اليوم.

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الزراعة: احتياطيات القمح تكفي لمدة 10 أشهر على الأقل

قال الدكتور رضا محمد علي رئيس قسم القمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه حسب ما أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية فأن احتياطي القمح في مصر يكفي لمدة 4 أشهر، مضيفًا أن الإنتاج المحلي سيبدأ حصاده في أبريل المقبل من محافظات الصعيد.

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"سم فئران بالطماطم".. لماذا تخلصت "جميعة" من حياتها بالعمرانية؟

ضعف في الإبصار وزوج مسن وصعوبات تزداد يوما تلو الآخر كانت بداية النهاية لسيدة ثلاثيينية أخرجت الفصل الأخير من حياتها بشكل مأساوي.

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مدير مباحث الجيزة يعتمد حركة تنقلات.. "نجم" مفتشًا لأكتوبر و"ربيع" لزايد

اعتمد اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة حركة تنقلات محدودة، فجر السبت.

الحركة شملت تولي العقيد أحمد نجم مفتشا لفرقة أول أكتوبر، والعقيد محمد ربيع مفتشًا لفرقة الشيخ زايد، وتصعيد المقدم مجدي موسى ليغل منصب مفتش فرقة حدائق أكتوبر.

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ننشر موعد ومكان صلاة الجنازة على الكاتب محمود الكردوسي

توفى مساء اليوم الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض.

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حركة تنقلات الجيزة.. "العباسي" رئيسا لمباحث العجوزة

صدق اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة على حركة تنقلات محدودة بمنصب رؤساء المباحث أعدها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فجر السبت.

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بايدن يتعهد بدعم زيلينسكي في آخر اتصال بينهما

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا بدعم واشنطن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الوقت الذي تواصل فيه روسيا هجومها على أوكرانيا.

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روسيا: قواتنا دخلت مدينة ميليتوبول الأوكرانية

دخلت القوات الروسية مدينة ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة أنباء (ريا نوفوستي) الروسية، ليلة الجمعة "بعد تنفيذ عملية الإنزال بالقرب من بلدة آزوف المطلة على بحر آزوف، اتجهت الوحدات الروسية إلى مدينة ميليتوبول ودخلتها دون أن تلاقي أي مقاومة".

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روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار بشأن أوكرانيا

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، وعطلت مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة عسكرية روسية تقل مظليين

قال الجيش الأوكراني أنه أسقط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز " إليوشن إي أل-76"

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جوتيريش يعين منسقا أمميا للأزمة الأوكرانية

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدبلوماسي السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة للأزمة في أوكرانيا.

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