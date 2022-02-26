أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

كورونا في 24 ساعة| 30 وفاة جديدة في مصر.. والصحة تحذر المواطنين

05:00 ص السبت 26 فبراير 2022
كورونا في 24 ساعة| 30 وفاة جديدة في مصر.. والصحة تحذر المواطنين

فيروس كورونا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1811 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 30 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

30 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

ما مدى استجابة الجسم للتطعيم المعزز وما الآثار الجانبية؟.. عالم يجيب

خالفوا التعليمات.. تحصيل 7 آلاف غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

الصحة محذرة المواطنين: تعاملوا مع نزلات البرد على أنها كورونا حتى يتم إثبات العكس - فيديو

الإمارات: تخفيف الإجراءات الخاصة بكورونا اعتبارًا من مارس

بعد إصابتها ومحمد رياض بـ"كورونا".. رانيا ياسين: تعافيت ومحمد في طريقه للتعافي

مصر لصحة ورونا تحور كورونا لإمارات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا