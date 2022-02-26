كورونا في 24 ساعة| 30 وفاة جديدة في مصر.. والصحة تحذر المواطنين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1811 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 30 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

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خالفوا التعليمات.. تحصيل 7 آلاف غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

الصحة محذرة المواطنين: تعاملوا مع نزلات البرد على أنها كورونا حتى يتم إثبات العكس - فيديو

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