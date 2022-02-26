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بعد ساعات.. قطع مياه الشرب عن 19 منطقة في القاهرة 12 ساعة

07:00 ص السبت 26 فبراير 2022
بعد ساعات.. قطع مياه الشرب عن 19 منطقة في القاهرة 12 ساعة

قطع مياه

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(مصراوي):

تشهد 17 منطقة في القاهرة، انقطاعًا لمياه الشرب اليوم السبت، لمدة 12 ساعة.

حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن عدة مناطق (منطقة العزب – استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وتريمف ومتفرعاتهم – ألماظة – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة – قاعدة الماظة – شارع شركات البترول بمسطرد).

ويبدأ انقطاع المياه اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 26 فبراير 2022 حتى الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لتحويل مسار خط قطر 1000مم بشارع ابن الحكم ، وتقوم الشركة بتدبير سيارات صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

مياه القاهرة مياه الشرب قطع المياه

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