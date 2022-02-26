أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

استجابة لنائب التنسيقية.. قوة عاملة البرلمان توصي بإنهاء أزمة تعويضات الملاحة البحرية

01:30 ص السبت 26 فبراير 2022
استجابة لنائب التنسيقية.. قوة عاملة البرلمان توصي بإنهاء أزمة تعويضات الملاحة البحرية

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- نشأت علي:

كشف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن توصية لجنة القوى العاملة بالمجلس بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاتها برد كتابي يشمل حصر عدد العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وتبويب العمالة من حيث تقاضيها مستحقاتها من عدمه، وماهيه المبالغ التي تم صرفها للعاملين الذين تقاضوا تعويضات؛ من قبل وزارة قطاع الأعمال العام، وقيمة التعويضات التي تم صرفها من قبل وزارة قطاع الأعمال العام؛ موزعة على العاملين الذين تقاضوا التعويضات.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استكملت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن وضع العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وحرمانهم من العلاوات الدورية، والترقية، وصرف التعويضات؛ نتيجة لصدور قرار الجمعية العمومية للشركة بوضعها تحت التصفية.

وأضاف النائب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة طالبت موافاتها بحصر بالعمالة التي لم تحصل على التعويضات حتى تاريخه، والعمل على التعجيل بعرض محضر المفاوضة الجماعية بشأن تعويضات العاملين وفقًا لما تم الانتهاء إليه؛ على وزارة قطاع الأعمال العام لاستيفاء اعتماد الوزارة على المحضر، تمهيدًا للبدء في صرف التعويضات.

يذكر أن نائب التنسيقية، عقد لقاء مع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، للوقوف على أزمة عمال الشركة، فيما حضر النائب جلسة التفاوض لعمال الشركة المصرية للملاحة البحري في وزارة القوى العاملة بحضور ممثلي النقابة العامة للنقل البحري لوضع حلول جذرية للمشكلة.

النائب محمد إسماعيل مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب تعويضات الملاحة البحرية

الخبر التالى:

وزير الزراعة يطالب مسئولي المركز الدولي للأسماك برؤية للتنمية في أفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا