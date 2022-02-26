الزراعة: احتياطيات القمح تكفي لمدة 10 أشهر على الأقل

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور رضا محمد علي رئيس قسم القمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه حسب ما أعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية فأن احتياطي القمح في مصر يكفي لمدة 4 أشهر، مضيفًا أن الإنتاج المحلي سيبدأ حصاده في أبريل المقبل من محافظات الصعيد.

وأوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تكليفات وزير الزراعة كانت واضحة قبل اشتعال أزمة أوكرانيا بوقت كافي، من خلال المرور الدائم على المساحات المنزرعة إما في الأراضي القديمة أو الجديدة للحفاظ على محصول القمح المحلي.

وأضاف علي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإنتاجية المتوقعة من الموسم الحالي من 4 إلي 5 ملايين طن بواقع 20 إردبًا في الفدان الواحد، لافتًا إلى أنه تم تأمين احتياجات البلاد لمدة من 9 إلى 10 أشهر على الأقل.

ولفت إلى حتمية ارتفاع السعر وفقًا لارتفاعات الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تعتمد على دولة واحدة في استيراد القمح.

ووصلت أسعار القمح العالمية في صباح اليوم عند أعلى مستوى لها منذ 2012 إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن مصر تحركت منذ سنوات، لزيادة المساحات المزروعة لمحصول القمح حتى ارتفعت في أخر 5 سنوات لما يقترب من مليون فدان، مشيرًا إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالقمح من 3.1 مليون فدان في عام 2018/ 2019، إلى نحو 3.6 مليون فدان.

وأضاف القرش لـ"مصراوي"، أن أن مصر تنفذ حاليًا خططًا للتوسع في استزراع القمح، وإضافة مساحات جديدة منه، سواء في الدلتا الجديدة، أو توشكى والمستقبل وغيرها، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف جمع ما يقرب من 4 ملايين طن من القمح هذا العام، بزيادة قدرت بحوالي 11% عن العام الماضي.