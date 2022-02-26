اليوم.. انطلاق معرض الزهور بحديقة الأورمان مع خصومات تصل إلى 40%

كتب- أحمد مسعد:

تنطلق صباح اليوم فعاليات معرض زهور الربيع 2022 في حديقة الأورمان والذي يستمر لمدة ٤٥ يومًا، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين حيث يشهد فعاليات الافتتاح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



وتشارك محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في نسخة المعرض هذا العام بجناح من خلال هيئة النظافة والتجميل مع خصومات تصل إلى 40% بالإضافة إلى عروض مختلفة تشمل تنسيق حدائق فيلات - وحدائق – تراسات – رووف – صيانة حدائق كاملة – قص وتقليم وزراعة – توفير جميع أنواع النباتات والأسمدة اللازمة – عمل لاند سكيب – صيانة شهرية للحدائق وبأقل الأسعار، مع وجود متخصصين في جميع أعمال الزراعة.