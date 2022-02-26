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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس في 5 أيام مقبلة: شبورة ونشاط للرياح

08:30 ص السبت 26 فبراير 2022
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس في 5 أيام مقبلة: شبورة ونشاط للرياح

الشبورة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من السبت 26 فبراير 2022 إلى الأربعاء 2 مارس 2022.

حيث يكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

السبت 26 والأحد 17 فبراير
شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 28 فبراير
شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

الثلاثاء 1 والأربعاء 2 مارس
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس الشبورة الأرصاد درجات الحرارة الأمطار

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