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الإرشاد الزراعي ينفذ ندوتين إرشاديتين للنهوض بمحصول بنجر السكر

11:21 م الجمعة 25 فبراير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ندوتين إرشاديتين في محافظتي المنيا وكفرالشيخ بعنوان "توعية الزراع بالتوصيات الفنية الخاصة بمحصول بنجر السكر وكيفية التغلب على مشكلات الإنتاج والتسويق".

وقال الدكتور ياسر الحيمري وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، وتحت إشراف الدكتور محمود حسن ضيف مدير المعهد، واستمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بالاشتراك مع معهد بحوث المحاصيل السكرية.

الإرشاد الزراعي بنجر السكر معهد بحوث الإرشاد الزراعي

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