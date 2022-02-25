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المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الكاتب محمود الكردوسي

10:48 م الجمعة 25 فبراير 2022
المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الكاتب محمود الكردوسي

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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(مصراوي):

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الصحفي والكاتب محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة.

‎وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

محمود الكردوسي المتحدة للخدمات الإعلامية نعي الكردوسي

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