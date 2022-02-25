المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الكاتب محمود الكردوسي

(مصراوي):

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الصحفي والكاتب محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة.

‎وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.