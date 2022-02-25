المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الكاتب محمود الكردوسي
(مصراوي):
نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الصحفي والكاتب محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة.
وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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