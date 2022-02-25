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وزير الزراعة يطالب مسئولي المركز الدولي للأسماك برؤية للتنمية في أفريقيا

10:43 م الجمعة 25 فبراير 2022
وزير الزراعة يطالب مسئولي المركز الدولي للأسماك برؤية للتنمية في أفريقيا

السيد القصير وزير الزراعة

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كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور مونتيجومري سايمس، المدير التنفيذي بالمركز الدولي للأسماك والوفد المرافق له.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الزراعة ضرورة أن يكون للمركز الدولي دورًا في تنمية الثروة السمكية في مصر وأفريقيا نظرًا لوجود المقر القطري للمركز في القاهرة.

وطلب القصير، في بيان له اليوم الجمعة، تقريرًا عن إنجازات المركز وأعماله خلال الخمس سنوات الماضية والدور الذي قام به في مجال تنمية الثروة السمكية وتنفيذ أهدافه وفقًا لاتفاقية إنشاؤه ‏كما طلب خطته المستقبلية لتحقيق هذه الأهداف.

‏وفي ذات السياق الوزير وجّه مركز البحوث الزراعية وهيئة الثروة السمكية بتعميق التعاون بينهما وبين المركز الدولي للأسماك ‏بما يسهم في دعم الثروة السمكية من خلال آليات محددة على أن تعرض تقارير دورية بنتائج.

السيد القصير وزير الزراعة المركز الدولي للأسماك مونتيجومري سايمس

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