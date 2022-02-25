الجيزة: تخطيط مروري لشارع ترسا.. والتحفظ على 12 في "توك توك"

وزير الأوقاف لطلبة الكلية الجوية: لن ننجح في مواجهة التطرف إلا إذا

كتب- أحمد مسعد:

وجّه اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة بمنع التعدي على الطريق العام وكلبشة للسيارات المتعدية على الرصيف بالانتظار الخاطئ لما لها من تأثير في إعاقة الحركة المرورية مع تحرير الغرامات المقررة، على محور محمد أنور السادات تم ضبط 12 توك توك.



وقالت المحافظة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم تخطيط شارع ترسا ليتكامل الشكل الحضاري للطريق وذلك بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية.