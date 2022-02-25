أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الجيزة: تخطيط مروري لشارع ترسا.. والتحفظ على 12 في "توك توك"

09:51 م الجمعة 25 فبراير 2022
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد مسعد:

وجّه اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة بمنع التعدي على الطريق العام وكلبشة للسيارات المتعدية على الرصيف بالانتظار الخاطئ لما لها من تأثير في إعاقة الحركة المرورية مع تحرير الغرامات المقررة، على محور محمد أنور السادات تم ضبط 12 توك توك.

وقالت المحافظة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم تخطيط شارع ترسا ليتكامل الشكل الحضاري للطريق وذلك بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

شارع ترسا تخطيط مروري مرور الجيزة أحمد راشد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا