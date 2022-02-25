تلوث النيل وخصخصة التأمين الشامل.. الحكومة تكشف حقيقة 5 شائعات في أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، والذي تضمن نفي حقيقة 5 شائعات وأخبار مغلوطة انتشرت خلال الأيام الماضية.

ويرصد "مصراوي" رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الـ6 شائعات شائعة تم تداولها خلال الفترة الماضية:

1- خصخصة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تزامنًا مع إنشاء الشركة القابضة "رعاية مصر" لتحقيق أرباح اقتصادية، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يهدف لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، ويضمن تقليل الإنفاق.

2- بيع 5 آلاف قطعة أثرية في مزاد علني

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد بشأن نية الحكومة لطرح أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بالمزادات العلنية.

وشددت وزارة السياحة والآثار، أنه لا صحة لطرح الحكومة أي من القطع الأثرية المصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها.

3- وقف مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات نتيجة لتوقف المبادرة الرئاسية "القضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة".

وقالت إنه لا صحة لزيادة قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات نتيجة لتوقف عمل المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

4- تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ماتردد حول تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، غير صحيح.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلوث مياه الشرب والزراعة أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور عكارة في مياه نهر النيل وتغير لونها، مُوضحةً أن عكارة المياه في نهر النيل وتغير لونه يعد أمراً طبيعياً نتيجة لوصول مياه السيول المُحملة بالأتربة والرمال والطمي إليها.

5- أزمة السيولة وتعرض الدولة للإفلاس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، لا أساس له من الصحة.

وأوضح البنك المركزي المصري، أنه لا صحة لوجود أي أزمة السيولة في القطاع المصرفي المصري، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر 2021.