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إغلاق باب التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة وبدء الفرز

07:23 م الجمعة 25 فبراير 2022
إغلاق باب التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة وبدء الفرز

نقابة المهندسين

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، إغلاق صناديق الانتخابات وبدء الفرز تحت إشراف القضاه لاختيار رئيس نقابة القاهرة وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء الشعب العامة.

وانطلقت المرحلة الاولى من انتخابات نقابة المهندسين التى تعقد بالحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات ، لاختيار رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وفتحت اللجان أبوابها للتصويت في تمام الساعة العاشرة صباحا واستمرت حتى السابعة مساء.

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