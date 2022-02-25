(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، تفقد الرئيس السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي، وتحذير جديد من الصحة للمواطنين بشأن كورونا، وإذاعة مباراتي الأهلي وبيراميدز في إفريقيا على أون تايم، وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق خلال ساعات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي وعددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة.

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- الصحة محذرة المواطنين: تعاملوا مع نزلات البرد على أنها كورونا حتى يتم إثبات العكس - فيديو

قال الدكتور عاصم العيسوي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الفيوم، إنه يجب التعامل مع أي نزلة برد، على أنها إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى تثبت التحاليل عكس ذلك.

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- سوزان وعلاء وجمال مبارك أمام قبر الرئيس الراحل في الذكرى الثانية لوفاته

وصل قبل قليل، سوزان مبارك ونجليها علاء وجمال إلى قبر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمنطقة كلية البنات بمصر الجديدة، لإحياء الذكرى الثانية لوفاته.

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- لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح غد السبت الموافق 26 فبراير، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.

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- لليوم الثاني.. أوكرانيا تحت النيران الروسية (تغطية خاصة)

يستمر الهجوم العسكري لأوكرانيا لليوم الثاني، مع تصعيد الأحداث ومقتل أكثر من 100 جندي أوكراني، وأصابة مئات الجرحى.

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