أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

1.2 مليار دولار.. برلماني يكشف تفاصيل زيارة وفد لجنة الطاقة لمصنع الكيماويات ببورسعيد

05:57 م الجمعة 25 فبراير 2022
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد، لتفقد مصنع سنمار للكيماويات، كانت زيارة ناجحة واستمعت اللجنة خلالها لشرح وافي من اللواء عادل الغضبان عن أبرز استثمارات المحافظة.

وأكد عبدالنبي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الزيارة جاءت في إطار طلب الإحاطة الذي قدمه النائب حسن عمار إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجًه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن التلوث الناتج عن مصنع "تي سي أي" سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالرسوة بجنوب بورسعيد، وتعرض أهالي وسكان منطقة القابوطي والحي الإماراتي.

وأوضح عبدالنبي، أن اللجنة استمعت لشرح وافي من محافظ بورسعيد عن مصنع سنمار للكيماويات ببورسعيد، والذي يعد أحد أكبر مصانع الكيماويات والكلور في مصر، والتي تستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتجاوز استثماراته 1.2 مليار دولار، بما يوصف بأنه أكبر استثمار هندي في مجال الصناعات الكيميائية في مصر.

كان وفد لجنة الطاقة برئاسة حسام عوض الله قامت في ختام زيارته بتفقد محطة معالجة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف وهي من ابرز المشروعات ببورسعيد، بعد أن استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان وفد النواب واستعرض في لقاء بمقر المحافظة أبرز المشروعات والاستثمارات بمحافظة بورسعيد كما زار الوفد مصنع سنمار للبتروكيماويات وهو باستثمارات هندية تبلغ مليار ونصف مليار.

مجلس النواب البرلمان مصنع الكيماويات بور سعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر |اليوم الثاني من الحرب.. الروس على مشارف العاصمة الأوكرانية (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا