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تنبيهات مهمة من الهجرة للمصريين في أوكرانيا

05:35 م الجمعة 25 فبراير 2022
تنبيهات مهمة من الهجرة للمصريين في أوكرانيا

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

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كتب– أسامة علي:

أهابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين وخاصة الطلبة المصريين في أوكرانيا، ضرورة الالتزام بكافة تعليمات السفارة المصرية بالعاصمة كييف، والتواصل مع السفارة المصرية من خلال الأرقام المذكورة.

ونشرت وزارة الهجرة، تعليمات مهمة لأبناء الجالية المصرية بأوكرانيا، وكذلك نشرت أرقاما للتواصل مع أبناء الجالية، والسفراء بأوكرانيا، وذلك على النحو التالي:

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