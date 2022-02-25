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الحرب الروسية.. تنبيهات مهمة من الهجرة للمصريين بأوكرانيا

04:24 م الجمعة 25 فبراير 2022
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كتب – أسامة علي:

أهابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين وخاصة الطلبة المصريين بأوكرانيا، ضرورة الالتزام بكافة تعليمات السفارة المصرية بالعاصمة كييف، والتواصل مع السفارة المصرية من خلال الأرقام المذكورة.

ونشرت وزارة الهجرة، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة، تعليمات مهمة لأبناء الجالية المصرية بأوكرانيا، وأرقاما للتواصل مع أبناء الجالية، والسفراء بأوكرانيا، وذلك على النحو التالي:

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