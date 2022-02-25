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السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي وعددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

04:22 م الجمعة 25 فبراير 2022
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كتب - محمد سامي:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع "ألماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.

وحرص الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية.​

السيسي محور حسب الله الكفراوي مشروعات تطوير القاهرة الكبرى عبد الفتاح السيسي

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