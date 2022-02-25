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لخريجات 3 جامعات.. شروط وموعد التقدم لوظائف ممرضات بالخليج

02:37 م الجمعة 25 فبراير 2022
لخريجات 3 جامعات.. شروط وموعد التقدم لوظائف ممرضات بالخليج

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب – أسامة علي:

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات الإناث فقط، بعد غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة خليجية، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا بعملة دولة العمل، فضلا عن مزايا أخرى تتمثل في بدل السكن، وتذكرة السفر.

وحددت الوزارة، شروط فرص العمل للممرضات بالخليج، والتي جاءت كالتالي:

أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية فقط.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

إجادة اللغة الانجليزية.

الحصول على جرعتين من أحد اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

المستندات المطلوبة

نموذج من السيرة الذاتية

شهادة المؤهل العالي.

شهادة الخبرة.

صور لجواز السفر ساري.

لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

تقدم الطلبات تُقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

محمد سعفان وزارة القوي العاملة وظائف ممرضات بالخليج

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