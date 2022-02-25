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بعد موجة الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الحالة الجوية

02:34 م الجمعة 25 فبراير 2022
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كتب – أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس، واستقرار الأحوال الجوية، بعد مودة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد، اليومين الماضيين.

وقالت غانم، لمصراوي، إن التحسن في الأحوال الجوية، يبدأ مساء اليوم الجمعة، وتسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن البلاد تتأثر غدا بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجوي العلوي، ليسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وزيادة فترات سطوع الشمس، اعتدال حركة الرياح.

وأوضحت غانم، أن هناك ظاهرة وحيدة مسيطرة وهي تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وأوقات متأخرة من الليل، على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن هناك، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتعود للمعدلات الطبيعية ومستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

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