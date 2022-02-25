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أرضيا.. الوطنية للإعلام تعلن إذاعة مباراتي الأهلي وبيراميدز في إفريقيا على أون تايم

02:29 م الجمعة 25 فبراير 2022
أرضيا.. الوطنية للإعلام تعلن إذاعة مباراتي الأهلي وبيراميدز في إفريقيا على أون تايم

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب مينا غالي:

حصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على حقوق بث مباراتي الأهلي وصنداونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدٍ السبت، ومباراة بيراميدز والصفاقسي التونسي في بطولة الكونفدرالية المقرر إقامتها في السادسة من مساء الأحد المقبل، على أن تذاع المباراتان على قناة تايم سبورتس عبر ترددها الأرضي.

وعلم مصراوي من مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة حصلت أيضا على حقوق إنتاج مباراة المريخ السوداني ونظيره الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في إطار ثقة الاتحاد الأفريقي في التليفزيون المصري وقدرته على إنتاج المباراة بالشكل الأمثل.

ومن المقرر أن تقوم إدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري بإخراج مباراتي الأهلي وبيراميدز بسيارة 4k وبعدد كاميرات يصل ل١٧ كاميرا، ويتم نقلهما بواسطة فريق من مخرجي إدارة البرامج الرياضية.

وعقدت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون اجتماعا مع إدارة البرامج الرياضية وإدارة التبادل الإخباري لتنسيق نقل المباريات، مؤكدة على ضرورة خروجها بالشكل الأمثل الذي يشرف مصر ويعكس صورة إيجابية عنها.

حسين زين مباراة الأهلي مباراة بيراميدز بطولة دوري أبطال إفريقيا بطولة الكونفدرالية قناة تايم سبورتس

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