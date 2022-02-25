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الإفتاء: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ في هذا التوقيت

02:02 م الجمعة 25 فبراير 2022
الإفتاء: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ في هذا التوقيت

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة الإسراء والمعراج، توافق ليلة الاثنين المقبل، الـ 28 من شهر فبراير.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب الأحد 27 فبراير، وحتى فجر الاثنين الـ 28 من الشهر نفسه.

كانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت استطلاع هلال شهر شعبان لعام ١٤٤٣ هجرية، يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان من عدمه، بعد أذان المغرب يوم الأربعاء المقبل الـ٢٩ من شهر رجب.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف عدد الأيام المتبقية على موعد أول أيام شهر رمضان 2022، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

وأوضح أنه متبقي من الأيام 37 يوما على موعد أول أيام الشهر الكريم، لافتا إلى أنه وفقا للحسابات الفلكية متوقع أن يكون 2 أبريل المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا، مشيرا إلى أن شهر شعبان 2022 سيكون 29 يوماً العام الهجري الجاري.​

دار الإفتاء المصرية الإسراء والمعراج شهر شعبان شهر رمضان

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