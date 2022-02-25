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القوات المسلحة تهنىء الرئيس السيسي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

01:56 م الجمعة 25 فبراير 2022
القوات المسلحة تهنىء الرئيس السيسي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى:

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة، وفضلية الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف وجموع الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1443هـ.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة، المولى عز وجل أن تظل مصرنا الغالية موطنا للأمن والاستقرار والتنمية.​

عبدالفتاح السيسي السيسي ليلة الإسراء والمعراج القيادة العامة للقوات المسلحة

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