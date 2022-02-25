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بالصور.. سوزان وعلاء وجمال مبارك أمام قبر الرئيس الراحل في الذكرى الثانية لوفاته

01:24 م الجمعة 25 فبراير 2022
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كتب - محمود مصطفى:

تصوير- زياد أحمد:

وصل قبل قليل، سوزان مبارك ونجليها علاء وجمال إلى قبر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمنطقة كلية البنات بمصر الجديدة، لإحياء الذكرى الثانية لوفاته.

وتوافد عدد من المواطنين، صباح الجمعة، على قبر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بمنطقة كلية البنات بمصر الجديدة، لإحياء الذكرى الثانية لوفاته.

وحضر عدد من المواطنين، إلى ضريح الرئيس الراحل، لبدء مراسم إحياء الذكرى الثانية لوفاته.

وتحل اليوم، الذكرى الثانية لوفاة الرئيس محمد حسني مبارك، الذي توفى في 25 فبراير 2020، عن عمر يناهز 92 عاما.


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