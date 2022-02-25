مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 25/2/2022، الموافق 24 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:01 صباحًا

أذان الظهر 12:09 صباحاً

أذان العصر 3:23 مساءً

أذان المغرب 5:50 مساءً

أذان العشاء 7:07 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً

موعد أذان العصر 3:27 مساءً

موعد أذان المغرب 5:54 مساءً

موعد أذان العشاء 7:12 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:57 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 3:19 مساءً

موعد أذان المغرب 5:46 مساءً

موعد أذان العشاء 7:03 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:54 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:21 مساءً

موعد أذان المغرب 5:49 مساءً

موعد أذان العشاء 7:02 مساءً