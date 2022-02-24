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رئيس الرقابة النووية يشارك في اجتماع الوكالة الدولية لمناقشة سيناريو تمرين انفجار قنبلة قذرة

11:25 م الخميس 24 فبراير 2022
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كتب- محمد صلاح:

تشارك هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده افتراضيًا في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس 2022 لمناقشة خطة عمل سيناريو تمرين انفجار قنبلة قذرة برئاسة الدكتور سامس شعبان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الهدف من التمرين هو تقييم الأنشطة الرئيسية للدولة المرتبطة بالكشف عن الأفعال المتعمدة غير المصرح بها التي تنطوي على مواد نووية ومواد مشعة أخرى والرد عليها.

ومن المقرر أن يتم السيناريو المعد للتدريب افتراض تفجير قنبلة قذرة في أحد المناطق التجارية المزدحمة، والغرض من السيناريو هو اختبار قدرات الاتصال والتقييم الأولي للمعلومات وهيكل القيادة المشتركة وأخيرًا استراتيجية التواصل الإعلامي.

يذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بصفتها منسق التدريب المقترح عقدت عددًا من الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية بحضور مختلف الجهات الوطنية المعنية المقرر مشاركتها في التمرين كان آخرها اجتماع لممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية للطواريء النووية والإشعاعية المنعقد في 20 فبراير 2022.

هيئة الرقابة النووية الوكالة الدولية انفجار قنبلة قذرة

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