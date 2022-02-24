"سياحة النواب" تبحث مع وزير السياحة والآثار تداعيات الروسية الأوكرانية

(مصراوي):

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إنها تواصلت مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكدت النائبة، في تصريحات لها، أن وزير السياحة وجه كافة الفنادق والقرى السياحية بحسن استقبال ومعاملة العالقين من السياح الروس والأوكران، ومنح كل التسهيلات اللازمة لهم وتوفير كل متطلباتهم.

وتابعت رئيس اللجنة، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لوضع كافة التسهيلات والتدخل لحل أي أزمات تواجه العالقين.

وأوضحت نورا علي، أن اللجنة ستتواصل بشكل دائم مع الوزير لمعرفة كافة المستجدات، ولحين انتهاء الأزمة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أن الأزمة ستخلف عواقب إنسانية واقتصادية وخيمة ستدفع ثمنها كل شعوب العالم بلا استثناء.