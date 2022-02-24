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الجيزة: بدء أعمال توسعة ورصف طريق غيضان الزيدية بأوسيم- فيديو

11:22 م الخميس 24 فبراير 2022
الجيزة: بدء أعمال توسعة ورصف طريق غيضان الزيدية بأوسيم- فيديو

الجيزة بدء أعمال توسعة ورصف طريق غيضان الزيدية بأ

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتسهيل الحركة المرورية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن.

وتابعت المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالبدء في تنفيذ أعمال رصف وتوسعة طريق غيضان بدءا من منطقة الزيدية بمركز ومدينة أوسيم وحتى جسر ترعة المريوطية بطول ٣ كم وعرض ١٥م ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق للعام المالي الجاري.

طريق غيضان الزيدية أوسيم الجيزة

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