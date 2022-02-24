الجيزة: إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة في الصف (صور وفيديو)

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار التكليفات المشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

وأزال مركز ومدينة الصف 6 حالات بناء مخالف شملت إزالة غرف من البلوك الأبيض بارتفاع 3 أمتار تقريبًا أرض أملاك الدولة في الاتجاه القبلي للطريق الإقليمي، وإزالة سور من البلوك الأبيض بطول 70م بارتفاع 3 أمتار أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القومية.

كما تم إزالة عقار بالبلوك الأبيض بدون سقف على مساحة 150م2 تقريبا وبه سور على مساحة 300م2 تقريبا أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القومية.

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