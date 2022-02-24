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يُفضل تأجيل الخروج.. نصائح عاجلة من الأرصاد لهذه الفئات

10:11 م الخميس 24 فبراير 2022
يُفضل تأجيل الخروج.. نصائح عاجلة من الأرصاد لهذه الفئات

الطقس

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كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، نصائح خاصة إلى بعض المواطنين بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا على كافة أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك نتيجة ما تشهده البلاد الآن، من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض وسطح البحر المتوسط.

ونصحت منار، أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والجيوب الأنفية والحساسية الصدرية، عند الخروج، ضرورة ارتداء الكمامة والنظارة الشمسية، مع الحذر من هذه الأتربة والرمال المثارة، كما يفضل تأجيل الخروج لحين الانتهاء من توقف الأتربة والرمال المثارة خلال فترة النهار يومي الأربعاء والخميس.

كما نصحت المسافرين على الطرق، ضرورة القيادة بهدوء تام واتباع كافة تعليمات المرور، وعلى قاطني المناطق الساحلية، الابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وألواح الإعلانات المعدنية والمباني المتهالكة، خصوصا مع سقوط الأمطار والشوائب العالقة أو الشبورة المائية.

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