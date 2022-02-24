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الطقس غدًا الجمعة: انخفاض الحرارة.. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

09:57 م الخميس 24 فبراير 2022
الطقس غدًا الجمعة: انخفاض الحرارة.. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

الطقس

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد الآن على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت منار في تصريح لمصراوي، إن البلاد تشهد غدا الجمعة، انخفاضا آخر في درجات الحرارة حوالي درجة أو درجتين، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أن سرعة الرياح تتراوح بين 50 إلى 60 كم في الساعة، ما يزيد من الإحساس أكثر ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، ويؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج بين 3 لـ 4 أمتار.

وأشارت منار، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة خلال اليوم، على أن تشهد البلاد تحسنا اعتبار من يوم السبت المقبل.

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