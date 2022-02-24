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الإعلامية نادية عمارة تغادر المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية

09:55 م الخميس 24 فبراير 2022
الإعلامية نادية عمارة تغادر المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية

الدكتورة نادية عمارة

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كتب- محمود مصطفى:

أعلنت مصادر مقربة من الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة مقدمة برنامج قلوب عامرة على شبكة قنوات أون، مغادرتها المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية.

وأوضحت المصادر، أن الأطباء نصحوا نادية عمارة باستكمال العلاج في المنزل بعد استقرار حالتها الصحية، شريطة الالتزام بالعلاج.

وأشارت المصادر إلى أن نادية عمارة ستعود لمواصلة تقديم حلقاتها في تفسير القرآن الكريم واستقبال أسئلة المشاهدين والمتابعين في القريب العاجل، بعد تماثلها للشفاء.

وتعرضت الإعلامية والداعية الإسلامية نادية عمارة معدة ومقدمة برنامج قلوب عامرة بمجموعة شبكة قنوات أون، لوعكة صحية في ال١٥ من فبراير الجاري، ترتب على إثرها نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر مقربة من الداعية الإسلامية أنها عانت خلال الفترة الماضية من مضاعفات جسدية متكررة، لكنها تحاملت على نفسها لمواصلة تقديم برنامجها ونتيجة التحامل على صحتها تعرضت لانتكاسة صحية ترتب عليها نقلها إلى إحدى المستشفيات.

نادية عمارة برنامج قلوب عامرة الإعلامية نادية عمارة

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