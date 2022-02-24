السكة الحديد: تعديل تركيب 3 قطارات إكسبريس "القاهرة /طنطا/الإسكندرية" والعكس

(مصراوي):

قالت هيئة السكة الحديد، إنه في إطار التحديث المستمر لكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب، تقرر تعديل تركيب بعض القطارات على خط "القاهرة/ طنطا/ الإسكندرية كالآتي:

أولًا: اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022

تعديل تركيب قطار 35 إكسبريس القاهرة / طنطا لجدوله الحالي بتركيب 10 عربات ذات تهوية ديناميكية؟ (9 عربات ركاب +عربة وقاية).

ثانيًا: اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022

يتم تعديل تركيب قطار 3 إكسبريس "طنطا / الإسكندرية" لجدوله الحالي بتركيب 10 عربات ذات تهوية ديناميكية (9 عربات ركاب +عربة وقاية).

ثالثًا: اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2022

يتم تعديل تركيب قطار 132 إكسبريس "الإسكندرية/القاهرة" لجدوله الحالي بتركيب 10 عربات ذات تهوية ديناميكية (9 عربات ركاب +عربة وقاية).