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شركة العاصمة الإدارية تعلن نقل مقرها إلى الحي الحكومي بدلًا من التجمع الخامس

07:59 م الخميس 24 فبراير 2022
شركة العاصمة الإدارية تعلن نقل مقرها إلى الحي الحكومي بدلًا من التجمع الخامس

الحي الحكومي في العاصمة الإدارية

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية نقل مقرها الرئيسيس بفندوق توليب في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة إلى المقر الدائم بالحي الحكومي مبنى رقم 3A L2، اعتبارًا من يوم الأحد 27 فبراير 2022.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك في إطار بدء عملية انتقال الوزارات والهيئات والجهات الحكومية إلى المقرات الجديدة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

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