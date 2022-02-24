مهم وعاجل.. أول تحرك من وزارة السياحة بشأن السياح الروس والأوكرانيين

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة السياحة والآثار، خطابًا بعنوان هام وعاجل إلى غرفة المنشآت الفندقية، بشأن التشديد على جميع فنادق مصر، بحسن التعامل مع السياح الأوكران والروس واستمرار مكوثهم في الفنادق لحين انتهاء الأزمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

ونص الخطاب الموجهة من عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى غرفة المنشآت الفندقية: "هام جدًا وعاجل. منشور لجميع الفنادق رقم (41) لعام 2022: التأكيد على استمرار إقامة السائحين الأوكرانيين والروس المتواجدين بالفنادق المصرية وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمات تقدم لهم لحين عودتهم إلى بلادهم".

وأشار الخطاب، إلى الأحداث السياسية الجارية بين دولتي روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي ترتب عليه غلق المجال الجوي لدولة أوكرانيا مما يتعذر معه عودة السائحين الأوكران إلى أراضيهم بعد إنتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم.

وتابع الخطاب: "يرجى التكرم بالتأكيد على ضرورة إستمرار إقامة أي سائحين أوكرانيين أو روس متواجدين لدى فندقكم الموقر وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمة كانت تقدم إليهم لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم إلى بلادهم في القريب العاجل".

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