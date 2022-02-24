إقامتهم مستمرة بالفنادق.. اجتماع عاجل في السياحة لمناقشة وضع السياح الروس والأوكرانيين

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي بمصر.

حضر الاجتماع نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ومساعدو ومستشارو الوزير وممثلو وزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني والأجهزة المعنية وممثلو القطاع السياحي من الغرف السياحية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف السائحين الموجودين بمصر من الجنسيات التي تأثرت دولهم بالمستجدات في حركة الطيران الدولي، وتم تأكيد استمرار إقامتهم بالفنادق التي يقيمون بها بمصر حتى عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم، كما تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة لضيوف مصر من السائحين من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن الخط الساخن للوزارة (19654) يستقبل كافة المكالمات الخاصة بالرد على استفسارات جميع السائحين على مدار 24 ساعة، وذلك بعدة لغات من بينها الإنجليزية والروسية والأوكرانية.