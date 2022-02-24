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وزيرة الهجرة: الطلاب المصريون في أوكرانيا بخير.. ولا إصابات أو فقد

07:15 م الخميس 24 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، "إن أولادنا الطلبة الدارسين في أوكرانيا، بخير والحمدلله، ولا توجد حالات إصابات أو فقدان".

وأضافت الوزيرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "النهاردة في جلسة حوارية افتراضية تواصلنا مباشرة مع مجموعة كبيرة منهم في مدن مختلفة داخل أوكرانيا، للاطمئنان عليهم والتعرف على أعدادهم واحتياجاتهم".

وأكدت مكرم، أن غرفة عمليات وزارة الهجرة مستمرة فى رصد بياناتهم وأماكن تواجدهم، ونعمل بتنسيق مستمر داخل الحكومة المصرية، قائلة: "الدولة مع ولادها".

وكانت وزيرة الهجرة، عقدت اجتماعًا مع 60 مصريًا في أوكرانيا من بينهم مواطنين وطلاب الذين يمثلون معظم أعضاء الجالية، وذلك عبر تطبيق "زووم"، للاطمئنان عليهم والوقوف على جميع احتياجات الجالية المصرية المتواجدة بمختلف مدن أوكرانيا، في ظل المستجدات المتعاقبة على الوضع هناك.

وحرصت مكرم، على الاطمئنان على الجالية المصرية بأوكرانيا من خلال "علي فاروق" رئيس الجالية المصرية هناك، والذي أكد سلامة جميع المصريين في كافة المدن.

نبيلة مكرم وزارة الهجرة الطلاب المصريين بالخارج

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