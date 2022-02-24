تحذير واطمئنان.. رسالة مشددة لفنادق مصر والسياح الأوكران والروس

كتب- يوسف عفيفي:

وجه علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، رسالة عاجلة إلى فنادق مصر بالكامل، خصوصا "شرم الشيخ والغردقة" بشأن السياحة الروس والأوكران.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

ودعا عاقل في تصريح لمصراوي، مديري عموم الفنادق في مصر، بحسن استقبال السياح الأوكران وتوخي الحذر في التعامل بين سياح روسيا وأوكرانيا خلال الفترة الحالية

وأكد أن جميع الفنادق المصرية، مسؤولة عن إقامة السياح الأوكران، والشركات مسؤولة عن الطيران، مطالبا الطرفين بالتعاون لسلامة السائحين وضمان عودتهم سالمين.

وتابع عاقل: حاليا المجال الجوي مغلق واللي موجود موجود واللي عايز يرجع بلده مش عارف واللي عاوز ييجي مصر مش عارف برضو، ومعروف أن نسب الإقبال من السوق الأوكرانية في شهري يناير وفبراير ضعيفة نتيجة الأوضاع والتوتر الحالي نتيجة الشعور بالأزمة.

وأكد أن الرسالة الموجهة للفنادق مفادها:"أن جميع فنادق مصر ترحب بجميع الضيوف الموجودين في مصر وبنطمنهم إنهم قاعدين في بلدهم إلى أن يفتح الطيران مرة أخرى ويستطيعوا العودة إلى بلدهم بدون قلق أو مشكلة.. والدولة بالقطاع ترحب بهم في أي وقت وتحتويهم وبطمنهم إلى أن يعودوا إلى بلدهم".

وأعرب عاقل، عن تمنياته بعدم استمرار فتيل الأزمة الأوكرانية والروسية، حتى لا يتأثر الجميع، مشددا على ضرورة حسن استقبال الأوكران العائدين من المطار اليوم وتقديم كافة المساعدات والدعم اللازم لهم وعدم مغادرة أي سائح من الفنادق والتعامل بحرص شديد بين كلأ من السائحين الروس والسائحين الأوكرانيين .

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